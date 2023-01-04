В ВСУ прокомментировали статью NYT о дорогих ракетах, которыми сбивают дешевые "шахеды"

https://racurs.ua/n178516-v-vsu-prokommentirovali-statu-nyt-o-dorogih-raketah-kotorymi-sbivaut-deshevye-shahedy.html

Ракурс

У Збройних силах України прокоментували статтю New York Times про дорогі ракети, якими збивали дешеві іранські безпілотники «Шахед».

Якщо є загроза, ви, ймовірно, зробите все, щоб врятувати своє життя. Тут порівнювати некоректно. Я бачив це в західній пресі. Не вперше, — зазначив представник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

Стаття у виданні, яку Ігнат прокоментував, вийшла 3 січня. Журналісти підрахували, що Україна збиває дешеві іранські безпілотники, які коштують близько 20 тис. доларів, ракетами, вартість запуску яких коливається від 140 тис. до півмільйона доларів.

Зрозуміло, що ракети, які використовуються, і Nasams, Iris-T, — це дорогі ракети… Чи будемо ми їх застосовувати, чи будемо підіймати в небо винищувачі, щоб збивати «шахеди»? Це дорого, але будемо. А як робить Ізраїль, щоб збивати якісь дешеві ракети? Мова йде про життя, про збереження критичної інфраструктури та об'єктів, в які може влучити дрон-камікадзе. «Шахед» — це до 40 кг вибухової речовини. Якщо вона потрапляє в об'єкт критичної інфраструктури — виникає пожежа, гинуть люди. Нумо рахувати скільки збитків може завдати дрон і скільки коштує зенітна ракета, яку випускає. Це зовсім некоректне порівняння, — додав Ігнат.

Історія питання

За оцінками NYT, з вересня росія випустила по Україні близько 600 безпілотників. Окрім ракет, українські сили використовували для їхнього збиття зенітні установки та стрілецьку зброю.

Втім через те, що все частіше рф здійснює напади вночі, Київ вимушений покладатися на ракети, випущені з бойових літаків і з землі. Офіційні особи заявляли, що для протидії дронам Україна неодноразово застосовувала NASAMS — ракети класу «земля-повітря» — протягом вихідних, зокрема у новорічну ніч.

Як пише видання, деякі з українських зенітних гармат, такі як радіолокаційна мобільна гарматна система «Гепард-2», є недорогими у порівнянні з іншими радянськими та європейськими оборонними системами, тоді як ракети-перехоплювачі американського виробництва є відносно дорогими.

Попри високу вартість ракет ППО, витрати на збиття безпілотників потрібно розглядати в контексті, зазначається в статті. Але збити безпілотник все ж коштує значно менше, ніж відремонтувати пошкоджену або зруйновану електростанцію. Крім того, це зберігає людські життя, наголошує він.

З осені українська енергетична система зазнала вже 11 хвиль масованих ракетних ударів і 14 атак дронів, які завдали значних пошкоджень генерації та магістральним мережам.

Останню атаку дронами-камікадзе РФ здійснила в ніч на 2 січня. ППО знищила всі випущені безпілотники.

За даними речника командування Повітряних сил Збройних сил України Юрія Ігната, від першої атаки на енергетичну інфраструктуру 11 вересня кількість знищених російських дронів близиться до півтисячі. Приблизно стільки ж російських крилатих ракет перехопили українські військові.