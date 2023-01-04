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На Донецком направлении россиянам начали прилетать от ВСУ высокоточные 155-мм снаряды BONUS
На Донецком направлении россиянам начали прилетать от ВСУ высокоточные 155-мм снаряды BONUS (ФОТО, ВИДЕО)https://racurs.ua/n178520-na-doneckom-napravlenii-rossiyanam-nachali-priletat-ot-vsu-vysokotochnye-155-mm-snaryady-bonus.htmlРакурс
На Донецькому напрямку росіянам почали прилітати від ЗСУ високоточні 155-мм снаряди BONUS шведсько-французького виробництва.
Як пише «Новинарня», система наведення вражаючих елементів ґрунтується на двох основних принципах:
- інфрачервоні датчики, тобто тепловізійне наведення;
- лідар, тобто візуальне визначення об'єкта зі списку візуальних образів, закладених у пам’ять головки наведення.
Улітку 2022 року Foreign Policy з посиланням на джерела, знайомі із ситуацією, писало, що в останні місяці українська влада наполягає на передачі касетних боєприпасів DPICM.
Крім того, як пише видання, український депутат Олександра Устинова заявила, що українці також запросили касетні боєприпаси BONUS спільного шведсько-французького виробництва, які сумісні з натовськими артилерійськими знаряддями, а також високоточні бомби компаній Boeing і Saab.
У мережі 4 січня опублікували відео, у якому росіяни показують залишки снарядів BONUS, які не спрацювали.
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