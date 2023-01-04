На Донецькому напрямку росіянам почали прилітати від ЗСУ високоточні 155-мм снаряди BONUS (ФОТО, ВІДЕО)

https://racurs.ua/ua/n178520-na-doneckomu-napryamku-rosiyanam-pochaly-prylitaty-vid-zsu-vysokotochni-155-mm-snaryady-bonus-foto.html

Ракурс

На Донецькому напрямку росіянам почали прилітати від ЗСУ високоточні 155-мм снаряди BONUS шведсько-французького виробництва.

Як пише «Новинарня», система наведення вражаючих елементів ґрунтується на двох основних принципах:

інфрачервоні датчики, тобто тепловізійне наведення;

лідар, тобто візуальне визначення об'єкта зі списку візуальних образів, закладених у пам’ять головки наведення.

Улітку 2022 року Foreign Policy з посиланням на джерела, знайомі із ситуацією, писало, що в останні місяці українська влада наполягає на передачі касетних боєприпасів DPICM.

Крім того, як пише видання, український депутат Олександра Устинова заявила, що українці також запросили касетні боєприпаси BONUS спільного шведсько-французького виробництва, які сумісні з натовськими артилерійськими знаряддями, а також високоточні бомби компаній Boeing і Saab.

У мережі 4 січня опублікували відео, у якому росіяни показують залишки снарядів BONUS, які не спрацювали.