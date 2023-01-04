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На Донецькому напрямку росіянам почали прилітати від ЗСУ високоточні 155-мм снаряди BONUS (ФОТО, ВІДЕО)

На Донецькому напрямку росіянам почали прилітати від ЗСУ високоточні 155-мм снаряди BONUS (ФОТО, ВІДЕО)

4 січ 2023, 20:14
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На Донецькому напрямку росіянам почали прилітати від ЗСУ високоточні 155-мм снаряди BONUS шведсько-французького виробництва.





На Донецькому напрямку росіянам почали прилітати від ЗСУ високоточні 155-мм снаряди BONUS

Як пише «Новинарня», система наведення вражаючих елементів ґрунтується на двох основних принципах:

  • інфрачервоні датчики, тобто тепловізійне наведення;
  • лідар, тобто візуальне визначення об'єкта зі списку візуальних образів, закладених у пам’ять головки наведення.

На Донецькому напрямку росіянам почали прилітати від ЗСУ високоточні 155-мм снаряди BONUS

Улітку 2022 року Foreign Policy з посиланням на джерела, знайомі із ситуацією, писало, що в останні місяці українська влада наполягає на передачі касетних боєприпасів DPICM.

Крім того, як пише видання, український депутат Олександра Устинова заявила, що українці також запросили касетні боєприпаси BONUS спільного шведсько-французького виробництва, які сумісні з натовськими артилерійськими знаряддями, а також високоточні бомби компаній Boeing і Saab.

У мережі 4 січня опублікували відео, у якому росіяни показують залишки снарядів BONUS, які не спрацювали.

Джерело: Ракурс


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