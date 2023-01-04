В россии умер военкор, который мог навести убийц на расследователей деятельности "вагнеровцев" в Африке

https://racurs.ua/n178522-v-rossii-umer-voenkor-kotoryy-mog-navesti-ubiyc-na-rassledovateley-deyatelnosti-vagnerovcev.html

Ракурс

В росії помер так званий «воєнкор» Кирило Романовський, імовірно, причетний до вбивства розслідувачів діяльності ПВК «Вагнера» в ЦАР.

Причиною смерті Романовського стала злоякісна пухлина мозку. Першим про смерть Романовського повідомив власник ПВК «Вагнера» і «кухар пуітна» Євгеній Пригожин.

Він назвав покійного «великим воєнкором» і «своїм товаришем, який зробив дуже багато для нашої країни» (росії — «Ракурс»).

У липні 2018 року в ЦАР убили трьох російських журналістів — Орхана Джемаля, Кирила Радченка та Олександра Расторгуєва. В Африці вони на замовлення центру «Досьє" Михайла Ходорковського розслідували діяльність ПВК «Вагнера».

Умер военный корреспондент ФАН Кирилл Романовский, об этом в своем Telegram-канале сообщил журналист Аббас Джума.



Сообщается, что Романовский много лет боролся с опухолью мозга, которая стала последствием ранения. pic.twitter.com/akES6PNelk — Известия (@izvestia_ru) January 4, 2023

ЗМІ згодом писали, щро ключову роль у підготовці цієї поїздки нібито відіграв саме Романовський, який надав розслідувачам контакт «фіксера» на ім’я Мартін. Убили журналістів саме тоді, коли вони їхали на зустріч із цим (можливо, вигаданим) Мартіном.

Романовський тоді стверджував, що він абсолютно ні при чому.

Центр «Досьє" дійшов висновку, що за пересуваннями журналістів стежили люди, пов’язані з Пригожиним, і що фіксер Мартін міг бути вигаданим.