Рождественскую литургию глава ПЦУ Епифаний проведет 7 января в Успенском соборе Киево-Печерской лавры

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Предстоятель ПЦУ митрополит Епіфаній вперше проведе різдвяне богослужіння в Успенському соборі Києво-Печерської Лаври. Воно розпочнеться 7 січня о 9.00.

Речник УПЦ (МП) Климент «Суспільному» у коментарі сказав, що дізнався про це з новин, водночас своїх богослужінь церква там не планувала, оскільки Лавра закрила для них доступ.

Раніше міністерство культури та інформполітики не рекомендувало Києво-Печерській Лаврі продовжувати угоду з УПЦ (МП) з оренди двох соборів, яка завершилась 31 грудня.

Раніше у лаврі служили лише священики УПЦ.

Перед Новим роком державний заповідник Києво-Печерська лавра повідомив представників УПЦ, що з 1 січня не буде продовжено договір про користування Успенським собором та Трапезною церквою лаври.

Наприкінці минулого року Служба безпеки України проводила численні обшуки на об'єктах, які використовує УПЦ. СБУ заявляла, що мета цих заходів — перевірка, чи не використовуються приміщення єпархій як «осередки «російського світу», чи не ховаються в приміщеннях УПЦ громадяни держави-агресора і чи не зберігаються там заборонені предмети (тобто зброя та вибухівка).

До війни з росією Українська православна церква була відома як УПЦ (МП), проте у травні ця церква провела собор, за підсумками якого заявила про незалежність від Московського патріархату.

При цьому дискусії, чи стала УПЦ справді незалежною від Москви, продовжуються досі. Багато єпископів і священиків не підтримують віддалення УПЦ від Москви.

Києво-Печерська лавра з кінця 1980-х є неформальною «столицею» УПЦ.

УПЦ КП, що відокремилася від цієї церкви, а пізніше — автокефальна Православна церква України (ПЦУ) неодноразово заявляла про те, що також хотіла б використовувати храми, що знаходяться на території одного з найбільших православних монастирських комплексів світу.