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Последствия российских обстрелов, фото: Валентин Резниченко
Рашисты трижды обстреляли Никополь из «градов» и артиллерии (ФОТО)https://racurs.ua/n178531-rashisty-trijdy-obstrelyali-nikopol-iz-gradov-i-artillerii-foto.htmlРакурс
Російські загарбники вкотре обстріляли місто Нікополь Дніпропетровської області.
Про це у своєму Telegram-каналі сьогодні, 5 січня, вранці повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.
Нікополь і увечері, і вночі потерпав від нових атак. Росіяни тричі накривали місто з «Градів» та важкої артилерії. Спрямували туди щонайменше 30 снарядів, — зазначив чиновник.
В результаті були пошкоджені:
- кілька будинків та господарчих споруд;
- об'єкт соціальної інфраструктури;
- лінії електропередач.
Люди під час цих ударів не постраждали.
Водночас у лікарні помер 64-річний чоловік, який отримав тяжкі поранення під час обстрілу Нікополя напередодні вдень.
В інших районах області ніч минула без надзвичайних ситуацій.
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