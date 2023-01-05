Наслідки російських обстрілів, фото: Валентин Резніченко

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Ракурс

Російські загарбники вкотре обстріляли місто Нікополь Дніпропетровської області.

Про це у своєму Telegram-каналі сьогодні, 5 січня, вранці повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

Нікополь і увечері, і вночі потерпав від нових атак. Росіяни тричі накривали місто з «Градів» та важкої артилерії. Спрямували туди щонайменше 30 снарядів, — зазначив чиновник.

В результаті були пошкоджені:

кілька будинків та господарчих споруд;

об'єкт соціальної інфраструктури;

лінії електропередач.

Люди під час цих ударів не постраждали.

Водночас у лікарні помер 64-річний чоловік, який отримав тяжкі поранення під час обстрілу Нікополя напередодні вдень.

В інших районах області ніч минула без надзвичайних ситуацій.