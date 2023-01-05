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Наслідки російських обстрілів, фото: Валентин Резніченко
Рашисти тричі обстріляли Нікополь з «градів» та артилерії (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n178531-rashysty-trychi-obstrilyaly-nikopol-z-gradiv-ta-artyleriyi-foto.htmlРакурс
Російські загарбники вкотре обстріляли місто Нікополь Дніпропетровської області.
Про це у своєму Telegram-каналі сьогодні, 5 січня, вранці повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.
Нікополь і увечері, і вночі потерпав від нових атак. Росіяни тричі накривали місто з «Градів» та важкої артилерії. Спрямували туди щонайменше 30 снарядів, — зазначив чиновник.
В результаті були пошкоджені:
- кілька будинків та господарчих споруд;
- об'єкт соціальної інфраструктури;
- лінії електропередач.
Люди під час цих ударів не постраждали.
Водночас у лікарні помер 64-річний чоловік, який отримав тяжкі поранення під час обстрілу Нікополя напередодні вдень.
В інших районах області ніч минула без надзвичайних ситуацій.
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