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Ракурс
Наслідки російських обстрілів, фото: Валентин Резніченко

Рашисти тричі обстріляли Нікополь з «градів» та артилерії (ФОТО)

5 січ 2023, 09:40
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Російські загарбники вкотре обстріляли місто Нікополь Дніпропетровської області.





Про це у своєму Telegram-каналі сьогодні, 5 січня, вранці повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

Нікополь і увечері, і вночі потерпав від нових атак. Росіяни тричі накривали місто з «Градів» та важкої артилерії. Спрямували туди щонайменше 30 снарядів, — зазначив чиновник.

В результаті були пошкоджені:

  • кілька будинків та господарчих споруд;
  • об'єкт соціальної інфраструктури;
  • лінії електропередач.

Люди під час цих ударів не постраждали.

Водночас у лікарні помер 64-річний чоловік, який отримав тяжкі поранення під час обстрілу Нікополя напередодні вдень.

В інших районах області ніч минула без надзвичайних ситуацій.

Наслідки російських обстрілів, фото: Валентин Резніченко

Джерело: Ракурс


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