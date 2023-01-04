Нові підрозділи перекинула росія на північ Криму. Фото: ГУР

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Командування збройних сил росії вирішило підсилити своє угруповання в окупованому Криму.

На північ півострова перекинули нові військові підрозділи для утримання тимчасово окупованих територій. Окупанти наразі докладають усіх зусиль, щоб зберегти так званий сухопутний коридор до Криму. Про це заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони Андрій Черняк, інформує прес-служба ГУР.

У розвідці вважають, що окупанти планували захопити Донеччину й узбережжя Азовського моря, щоб відрізати Україну від Чорного моря.

Але країна-окупант не змогла реалізувати жодних планів в Україні. Враховуючи, що наші закордонні партнери поставляють нам нові зразки озброєння, так званий сухопутний коридор до Криму, звичайно, не є безпечним. Україна завдаватиме ударів по позиціях росіян на всій окупованій території, — зазначили у розвідці.

За словами Черняка, на окупованій Херсонщині та в Криму ворог будує оборонні споруди, бо розуміє, що на цих рубежах їм доведеться вести оборону.

Нагадаємо, у грудні воєнна розвідка України повідомляла, що російські військові намагаються додатково укріпити берегову лінію, бо бояться висадки українського десанту. Супутники зафіксували, як окупанти окопуються на півдні півострова.