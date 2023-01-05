Эрдоган призвал путина к «одностороннему прекращению огня». Фото:

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Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган 5 січня провів телефонні переговори з російським диктатором володимиром путіним.

Сторони, зокрема, говорили й про війну росії проти України. Турецький лідер нагадав про позитивні результати ініціатив щодо сприяння діалогу, які проявилися в угоді про «зерновий коридор», масштабному обміні полоненими та формуванні зона безпеки навколо Запорізької АЕС. Про це повідомляє агентство Anadolu.

Також Ердоган наголосив, що заклики до миру та діалогу мають бути підкріплені одностороннім припиненням бойових дій та справедливим врегулюванням розбіжностей.

На заклик припинення російський воєнний злочинець відреагував прогнозовано. Як і раніше путін жалівся Ердогану про «деструктивну роль Заходу», який «накачує Україну зброєю».

Також диктатор нібито підтвердив відкритість країни-агресора до серйозного діалогу, але за умови виконання владою в Києві «відомих вимог». Глава рф хоче, щоб українці змирилися з втратою своїх територій, які зараз тимчасово окуповані.

Як відомо, сьогодні Ердоган планує поговорити й з президентом України Володимиром Зеленським.

Нагадаємо, у листопаді 2022 року президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявляв, що Захід «нападає на росію», а країна-агресор рф нині чинить опір нападу з боку «Заходу, особливо Америки».