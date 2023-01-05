Владимир Зеленский провел разговор с Реджепом Тайипом Эрдоганом. Фото:

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Володимир Зеленський, президент України, 5 січня провів телефонну розмову з турецьким лідером Реджепом Таїпом Ердоганом.

Сторони обговорили співпрацю між країнами, питання ядерної безпеки, зокрема ситуацію на окупованій Запорізькій АЕС. Також лідери країни говорили про обмін військовополоненими за турецького посередництва та розвиток «зернової угоди».

Цінуємо готовність Туреччини взяти участь у реалізації нашої формули миру, — наголосив Зеленський.

Про припинення вогню жодних згадок від українського лідера не було.

Нагадаємо, 5 січня президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган вже говорив із російським диктатором володимиром путіним. Турецький лідер наголосив, що заклики до миру та діалогу мають бути підкріплені одностороннім припиненням бойових дій та справедливим врегулюванням розбіжностей.

У відповідь путін заявив, що готовий пести переговори, але Україна у такому випадку повинна змиритися з втратою своїх територій, які зараз тимчасово окуповані.

Згодом путін заявив, що нібито доручив міністру оборони рф сергію шойгу запровадити з 12.00 6 січня до 24.00 7 січня «режим припинення вогню» по всій лінії зіткнення в Україні.