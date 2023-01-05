ВСУ заставили врага обороняться на трех направлениях. Фото: Генштаб

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Російські окупанти продовжують втрачати коштовну техніку в Україні.

У четвер, 5 січня, українські військові збили ворожий літак Су-25 та гелікоптер Мі-8. А авіація Повітряних сил протягом доби завдала 15 ударів по районах зосередження противника, а також трьох ударів по позиціях російських зенітно-ракетних комплексів. Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу Збройних сил України.

Зазначається, що підрозділи ракетних військ і артилерії ЗСУ сьогодні здійснили вогневе ураження району зосередження живої сили та військової техніки окупантів.

У Генштабі наголосили, що основні зусилля ворог зосереджує на спробах повного захоплення Донецької області в межах адміністративного кордону. Також росіяни наступають на Бахмутському та Лиманському напрямках.

Водночас ворог безуспішно намагається покращити тактичне положення на Куп’янському та Авдіївському напрямках й змушений оборонятися на Новопавлівському, Запорізькому та Херсонському напрямках.

Нагадаємо, 5 січня в Донецькій ОВА заявили, що захисники України відкинули російських загарбників за межі міста Бахмут Донецької області. Проте місто значно постраждало в ході боїв і зруйноване на понад 60%.