Рашистів відкинули за межі Бахмута, фото: «Сайт Слов’янська»

https://racurs.ua/ua/n178528-rashystiv-vidkynuly-za-meji-bahmuta-ova.html

Ракурс

Захисники України відкинули російських загарбників за межі міста Бахмута Донецької області.

Проте місто значно постраждало в ході боїв і зруйноване на понад 60%. Про це в ефірі національного телемарафону повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко.

Ворог відкинутий на свої попередні позиції, тобто за межі міста, — зазначив Кириленко. — Наші захисники мужньо боронять Бахмут і не дають ворогу просуватися.

Чиновник наголошує, що рашисти продовжують постійно обстрілювати місто. Так, 4 січня в результаті артилерійського обстрілу загинули цивільні особи — двоє жінок.

Нагадаємо, нещодавно ДПСУ повідомила, що в результаті контратаки під Бахмутом захисникам України вдалося просунутися приблизно на 300 м і почати закріплюватися на нових позиціях.