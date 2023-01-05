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Рашистов отбросили за пределы Бахмута, фото: «Сайт Слов’янська»

Рашистов отбросили за пределы Бахмута — ОВА

5 янв 2023, 08:24
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Захисники України відкинули російських загарбників за межі міста Бахмута Донецької області.





Проте місто значно постраждало в ході боїв і зруйноване на понад 60%. Про це в ефірі національного телемарафону повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко.

Ворог відкинутий на свої попередні позиції, тобто за межі міста, — зазначив Кириленко. — Наші захисники мужньо боронять Бахмут і не дають ворогу просуватися.

Чиновник наголошує, що рашисти продовжують постійно обстрілювати місто. Так, 4 січня в результаті артилерійського обстрілу загинули цивільні особи — двоє жінок.

Нагадаємо, нещодавно ДПСУ повідомила, що в результаті контратаки під Бахмутом захисникам України вдалося просунутися приблизно на 300 м і почати закріплюватися на нових позиціях.

Источник: Ракурс


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