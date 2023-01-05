Джо Байден отреагировал на «рождественское перемирие». Фото:

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Оголошене президентом країни-агресора рф володимиром путіним так зване різдвяне перемир’я прокоментували у США.

Цю ініціативу російського диктатора прокоментував президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден. У Вашингтоні до таких оголошень агресора ставляться скептично, бо окупанти хочуть перепочити від активних бойових дій. Американського лідера цитує CNN.

Байден нагадав, що путін обстрілював «лікарні, дитсадки та церкви» і 25 грудня, і на Новий рік.

Я неохоче реагую на все, що говорить путін. Мені здалося це цікавим. Він був готовий бомбити лікарні, дитячі садки та церкви 25-го числа і на Новий рік. Тобто, я думаю, він намагається знайти кисень, — зазначив американський президент.

Нагадаємо, 5 січня, глава РПЦ патріарх кирил запропонував запровадити на 6 та 7 січня «різдвяне перемир’я» між Україною та росією.

Згодом російське командування за дорученням путіна запровадило з 12.00 6 січня до 24.00 7 січня «режим припинення вогню» по всій лінії зіткнення в Україні. Москва закликала Київ теж вдатися до таких дій.

В Офісі президента відповіли, що Україна на своїй території не стріляє по цивільному населенню та не загрожує йому, а для росії перемирʼя почнеться лише після звільнення всіх окупованих нею територій.

Джерело: CNN