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Джо Байден отреагировал на «рождественское перемирие». Фото:
Байден отреагировал на вымышленное путиным «перемирие»https://racurs.ua/n178552-bayden-otreagiroval-na-vymyshlennoe-putinym-peremirie.htmlРакурс
Оголошене президентом країни-агресора рф володимиром путіним так зване різдвяне перемир’я прокоментували у США.
Цю ініціативу російського диктатора прокоментував президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден. У Вашингтоні до таких оголошень агресора ставляться скептично, бо окупанти хочуть перепочити від активних бойових дій. Американського лідера цитує CNN.
Байден нагадав, що путін обстрілював «лікарні, дитсадки та церкви» і 25 грудня, і на Новий рік.
Я неохоче реагую на все, що говорить путін. Мені здалося це цікавим. Він був готовий бомбити лікарні, дитячі садки та церкви 25-го числа і на Новий рік. Тобто, я думаю, він намагається знайти кисень, — зазначив американський президент.
Нагадаємо, 5 січня, глава РПЦ патріарх кирил запропонував запровадити на 6 та 7 січня «різдвяне перемир’я» між Україною та росією.
Згодом російське командування за дорученням путіна запровадило з 12.00 6 січня до 24.00 7 січня «режим припинення вогню» по всій лінії зіткнення в Україні. Москва закликала Київ теж вдатися до таких дій.
В Офісі президента відповіли, що Україна на своїй території не стріляє по цивільному населенню та не загрожує йому, а для росії перемирʼя почнеться лише після звільнення всіх окупованих нею територій.
Джерело: CNN
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