Офіс президента України відреагував на «різдвяне перемир'я» путіна. Фото:

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Офіс президента України відреагував на оголошене росією «припинення вогню» на Різдво.

На Банковій зазначили, що Україна на своїй території не стріляє по цивільному населенню та не загрожує йому, а для росії перемирʼя почнеться лише після звільнення всіх окупованих нею територій. Саму ідею такого «перемир'я» радник голови Офісу президента Михайло Подоляк вважає лицемірством. Про це він 5 січня написав у Twitter.

Друге. РФ має залишити окуповані території — лише тоді у неї почнеться «тимчасове перемир’я», — зазначив він.

Секретар РНБО Олексій Данілов в ефірі «24 каналу» заявив, що Київ не вестиме жодних переговорів з росією про «різдвяне перемир’я».

Давайте говоритимемо практичною мовою. А кому вони це перемир’я пропонують? Самим собі? Є просте рішення: забирають свої валізи, забирають свій мотлох і вирушають собі в росію. Крапка. Ніяких переговорів з ними… Цей піп їх придумав якусь дату. До нас це не має жодного відношення, — наголосив Данілов.

Нагадаємо, 5 січня російський президент володимир путін заявив, що нібито доручив міністру оборони рф сергію шойгу запровадити з 12.00 6 січня до 24.00 7 січня «режим припинення вогню» по всій лінії зіткнення в Україні. Також він закликав українську сторону вдатися до таких дій.