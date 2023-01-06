Бахмут после шести месяцев непрерывных боев показали на спутниковых фото. Фото:

https://racurs.ua/n178557-bahmut-posle-shesti-mesyacev-nepreryvnyh-boev-pokazali-na-sputnikovyh-foto.html

Ракурс

Супутникові знімки Бахмута після шести місяців безперервних боїв з’явилися в мережі.

На фото показали, як виглядали околиця міста в серпні минулого року та зараз. Світлини були зроблені 1 серпня 2022 року та 4 січня 2023 року супутником компанія Maxar Technologies. Про це повідомляється на сторінці Maxar в Twitter.

Зазначається, що це місто центром інтенсивних боїв між російськими та українськими силами протягом останніх шести місяців. На фото видно руйнування будівель та інфраструктури.

Голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко 5 січня повідомляв що внаслідок бойових дій Бахмут зруйнований на понад 60%. Раніше влада заявляла, що в місті проживають до 10 тис. осіб. У Бахмуті відсутня вода та газопостачання. Енергетична інфраструктура міста теж постійно руйнується загарбниками.

Нагадаємо, підрозділи окупаційної російської армії намагаються повністю встановити контроль над Донецькою областю. Ворог постійно веде наступальні дії на Бахмутському та Лиманському напрямках.

Нещодавно ДПСУ повідомила, що внаслідок контратаки під Бахмутом захисникам України вдалося просунутися приблизно на 300 м і почати закріплюватися на нових позиціях. Згодом стало відомо, що російських загарбників відкинули за межі міста.