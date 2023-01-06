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ВСУ уничтожили уже более 110 тыс. оккупантов. Фото:

Более 110 тыс. оккупантов потеряла рф в войне — Генштаб обновил потери врага

6 янв 2023, 09:49
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Військові втрати російської федерації в Україні щодня зростають на сотні осіб.





У четвер, 5 січня, були ліквідовані ще 530 загарбників. Також бійці Сил спротиву спопелили 23 танки, 16 бойових броньованих машин, вісім артсистем, п’ять РСЗВ й 38 одиниць автомобільної техніки та цистерн. Також було збито літак та гелікоптер окупантів. Про це 6 січня повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 6 січня 2023 року орієнтовно склали:

  • особового складу — близько 110 тис. 250 (+530) осіб ліквідовано,
  • танків — 3 тис. 64 (+23) од,
  • бойових броньованих машин — 6 тис. 124 (+16) од,
  • артилерійських систем — 2 тис. 59 (+8) од,
  • РСЗВ — 431 (+5) од,
  • засоби ППО — 215 (+0) од,
  • літаків — 285 (+1) од,
  • гелікоптерів — 272 (+1) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 1 тис. 844 (+0),
  • крилаті ракети — 723 (+0),
  • кораблі/катери — 16 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн — 4 тис. 797 (+38) од,
  • спеціальна техніка — 182 (+0).

ЗСУ знищили вже понад 110 тис. російських окупантів. Інфографіка: Генштаб

Нагадаємо, 4 січня українські військовослужбовці знищили по всій лінії фронту приблизно 810 російських солдатів та офіцерів.

Источник: Ракурс


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