ВСУ уничтожили уже более 110 тыс. оккупантов. Фото:

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Ракурс

Військові втрати російської федерації в Україні щодня зростають на сотні осіб.

У четвер, 5 січня, були ліквідовані ще 530 загарбників. Також бійці Сил спротиву спопелили 23 танки, 16 бойових броньованих машин, вісім артсистем, п’ять РСЗВ й 38 одиниць автомобільної техніки та цистерн. Також було збито літак та гелікоптер окупантів. Про це 6 січня повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 6 січня 2023 року орієнтовно склали:

особового складу — близько 110 тис. 250 (+530) осіб ліквідовано,

танків — 3 тис. 64 (+23) од,

бойових броньованих машин — 6 тис. 124 (+16) од,

артилерійських систем — 2 тис. 59 (+8) од,

РСЗВ — 431 (+5) од,

засоби ППО — 215 (+0) од,

літаків — 285 (+1) од,

гелікоптерів — 272 (+1) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 1 тис. 844 (+0),

крилаті ракети — 723 (+0),

кораблі/катери — 16 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн — 4 тис. 797 (+38) од,

спеціальна техніка — 182 (+0).

Нагадаємо, 4 січня українські військовослужбовці знищили по всій лінії фронту приблизно 810 російських солдатів та офіцерів.