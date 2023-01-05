Захисники України знищили вже понад 109 тис. рашистів, фото: Генштаб ЗСУ

https://racurs.ua/ua/n178529-810-rashystiv-likviduvaly-za-dobu-zahysnyky-ukrayiny-infografika.html

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Захисники України за час повномасштабного російського вторгнення знищили вже близько 109 тис. 720 рашистів.

За минулу добу цей показник зріс на 810 осіб. Про це сьогодні, 5 січня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

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