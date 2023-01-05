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Защитники Украины уничтожили более 109 тыс. рашистов, фото: Генштаб ВСУ
810 рашистов ликвидировали за сутки защитники Украины (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n178529-810-rashistov-likvidirovali-za-sutki-zaschitniki-ukrainy-infografika.htmlРакурс
Захисники України за час повномасштабного російського вторгнення знищили вже близько 109 тис. 720 рашистів.
За минулу добу цей показник зріс на 810 осіб. Про це сьогодні, 5 січня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.
Також ворог вже втратив:
- 3 тис. 41 танк;
- 6 тис. 108 бойових броньованих машин;
- 2 тис. 51 одиницю артилерійських систем;
- 426 одиниць РСЗВ;
- 215 одиниць засобів ППО;
- 284 літаки;
- 271 гелікоптер;
- 1 тис. 844 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
- 723 крилаті ракети;
- 16 кораблів/катерів;
- 4 тис. 759 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;
- 182 одиниць спеціальної техніки.
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