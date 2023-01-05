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Защитники Украины уничтожили более 109 тыс. рашистов, фото: Генштаб ВСУ

810 рашистов ликвидировали за сутки защитники Украины (ИНФОГРАФИКА)

5 янв 2023, 08:43
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Захисники України за час повномасштабного російського вторгнення знищили вже близько 109 тис. 720 рашистів.





За минулу добу цей показник зріс на 810 осіб. Про це сьогодні, 5 січня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Також ворог вже втратив:

  • 3 тис. 41 танк;
  • 6 тис. 108 бойових броньованих машин;
  • 2 тис. 51 одиницю артилерійських систем;
  • 426 одиниць РСЗВ;
  • 215 одиниць засобів ППО;
  • 284 літаки;
  • 271 гелікоптер;
  • 1 тис. 844 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
  • 723 крилаті ракети;
  • 16 кораблів/катерів;
  • 4 тис. 759 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;
  • 182 одиниць спеціальної техніки.

Источник: Ракурс


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