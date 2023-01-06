Оккупанты обстреляли Курахово. Фото: Павел Кириленко

https://racurs.ua/n178569-okkupanty-obstrelyali-kurahovo-i-kramatorsk-v-doneckoy-oblasti-est-ranenye.html

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Російські загарбники вранці 6 січня обстріляли центр міста Курахове.

Ворог поцілив у дві багатоповерхівки та один приватний будинок, пошкоджена й будівля лікарні. Також пошкоджене відділення місцевої лікарні, де за попередньою інформацією, дістала поранення одна людина. Про це голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко написав у Facebook.

Курахове вже далеко не вперше зазнає такого удару. І, на жаль, можна бути впевненим, що не востаннє. Залишатися в місті — небезпечно! Евакуюйтесь своєчасно, — написав він.

Крім того, ворог 6 січня двічі вдарив ракетами по місту Краматорську. Заступник голови Офісу президента України Кирило Тимошенко повідомив у Telegram, що є влучання у приватний житловий будинок. Попередньо постраждалих немає. На місці працюють екстрені служби.

Нагадаємо, 6 січня російські загарбники вдарили по частині ДСНС у Херсоні, внаслідок агресії одна людина загинула, а четверо рятувальників дістали поранення. Ворожий обстріл також пошкодив техніку рятувальників та будівлю підрозділу.