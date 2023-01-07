В перестрелке во время ареста сына наркобарона в Мексике погибли 29 человек

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У перестрілці під час арешту сина наркобарона Ель Чапо в Мексиці загинули 29 людей.

За словами міністра оборони Мексики Луїса Кресенсіо Сандоваля, в операції із затримання Овідіо Гусмана-Лопеса загинули 10 військових та 19 ймовірних членів наркокартелів. Ще 21 особу затримали. Випадкових жертв не було, додав Сандоваль.

Операція супроводжувалася стріляниною та підпалами автомобілів, кілька куль потрапили до літака місцевої авіакомпанії, повідомляє BBC.

Президент Мексики Андрес Мануель Лопес Обрадор заявив, що уряд країни не має планів негайно екстрадувати сина Ель Чапо до США. Він сказав, що це рішення ухвалять мексиканські судді, і додав, що в затриманні Гусмана-Лопеса не брали участі американські військові.

Як заявив міністр оборони Мексики генерал Луїс Кресенсіо Сандоваль, перед арештом Овідіо Гусмана-Лопеса за ним півроку вели потайливе спостереження.

За словами міністра оборони Мексики, Гусману-Лопесу звинувачено в тому, що він очолював відділення наркокартелю Сіналоа, заснованого його батьком. Це одна з найбільших у світі підпільних організацій, які займаються виробництвом, контрабандою та торгівлею наркотиками.

Сандоваль також уточнив, що операція з упіймання наркобарона проводилася за підтримки влади США, і зараз злочинець утримується в надійному місці в столиці країни Мехіко.

Після того, як стало відомо про арешт наркобарона, в місті спалахнули заворушення, почалася стрілянина, спалахнули машини на вулицях. У соцмережах поширюються відео палаючих автобусів, що перегородили дороги.

Арешт наркобарона та заворушення в Кульякані відбулися напередодні візиту до Мексики президента США Джо Байдена, який візьме участь у саміті лідерів країн Північної Америки, що відкривається у Мехіко наступного тижня.

У 2019 році мексиканська влада вже заарештовувала Гусмана-Лопеса, але змушена була відпустити його, щоб не провокувати його прихильників на насильство.

У Держдепартаменті США вважають, що Овідіо та його брат Хоакін володіють щонайменше 11 лабораторіями з виробництва метамфетаміну в штаті Сіналоа, які виробляють від 1300 до 2200 кг наркотиків на місяць.

Вашингтон також стверджує, що Гусман-Лопес віддавав накази про вбивство інформаторів, які не догодили йому контрабандистів і навіть популярного мексиканського співака, який відмовився співати на його весіллі.

У грудні США запропонували нагороду в 5 млн доларів за інформацію, яка призвела б до арешту або вироку Овідіо та трьом його братам, які, як вважається, продовжують керувати злочинним угрупованням після того, як їхній батько Ель Чапо опинився за ґратами.

Сам Коротун відбуває довічне ув’язнення в США. У 2019 році його визнали винним у контрабанді наркотиків та відмиванні грошей.