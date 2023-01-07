Финляндия и Польша близки к передаче Украине танков Leopard

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Фінляндія розглядає передачу Україні танків Leopard 2.

Про це голова Комітету з питань оборони країни сказав в коментарі MTV Uutiset. Антті Хаккянен пояснив, що Фінляндія також повинна передати Україні бойові танки Leopard 2, якщо така практика буде ширшою в Європі.

Якщо Європа почне давати танки Україні ширше на дюйм, Фінляндія повинна бути залучена. Звичайно, з нашим невеликим внеском, тому що наша власна обороноздатність завжди є пріоритетом для нас як прикордонної країни з росією, — заявив він.

Тим часом Польща також розглядає прохання України передати їй основні бойові танки Leopard німецького виробництва. Видання The Washington Post послалося при цьому на чиновника з Чехії, який бере безпосередню участь у постачанні західного озброєння в Україну. Він підтвердив це прохання.

Leopard мають набагато міцнішу броню і кращий захист від протитанкової зброї, ніж машини, які досі пропонували Франція, Німеччина та США.

У Польщі понад 240 танків Leopard, всього на озброєнні (137 танків Leopard 2A4, 105 танків Leopard 2A5 і 10 танків Leopard 2PL).

Славомір Дебський, директор Польського інституту міжнародних відносин, який близький до польського уряду, сказав, що темпи передачі танків Україні залежать від того, як швидко Польща отримає танки на заміну, які вона замовила у виробників з Південної Кореї та США. Передачу має схвалити й Берлін.

За приблизними даними, Польща передала Україні понад 240 модернізованих танків радянського зразка на початку війни. Канцлер Олаф Шольц не хоче постачати такі танки, доки їх не нададуть інші партнери по Альянсу.