3 тыс. работников ЗАЭС получили паспорта рф, в Энергодаре вывели из оборота гривну

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В Енергодарі російські окупаційні війська примусили близько 3 тис. працівників Запорізької АЕС отримати так звані російські паспорти.

У ранковому зведенні Генштабу ЗСУ також повідомляється, що погрожуючи підприємцям штрафами та вилученням майна, в місті вивели з обігу українську гривню. Значно зросла кількість захоплених окупантами житлових приміщень, що були покинуті вимушеними переселенцями.

Наприкінці 2022 року росіяни готували евакуацію мешканців Енергодару до тимчасово окупованого Криму. У Центрі національного супротиву повідомляли, що мирних жителів окупованого міста планують вивозити автобусами до Джанкоя. Евакуацію спочатку оголосили як добровільну, проте росіяни зазвичай примусово виселяють мешканців.

Від 4 березня Запорізька АЕС та місто-супутник ЗАЕС — Енергодар — перебувають під окупацією російських військ. росія відмовляється створювати демілітаризовану зону довкола ЗАЕС, як це пропонують в ООН. Станція неодноразово зазнавала обстрілів. 5 серпня сталося перше в історії Запорізької АЕС її повне відключення від енергомережі.

Масований російський ракетний обстріл 23 листопада призвів до тимчасового знеструмлення всіх атомних електростанцій України. Про це повідомляло Міністерство енергетики. Унаслідок цього було знеструмлено переважну більшість споживачів електроенергії по всій країні.

25 листопада генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі повідомив, що всі чотири атомні електростанції України знову мають доступ до національної енергосистеми після повної втрати зовнішнього електропостачання.