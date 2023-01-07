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"Рождественское перемирие" от оккупантов - что обстреляли россияне за сутки
«Рождественское перемирие» от оккупантов — что обстреляли россияне за суткиhttps://racurs.ua/n178595-rojdestvenskoe-peremirie-ot-okkupantov-chto-obstrelyali-rossiyane-za-sutki.htmlРакурс
путін 5 січня оголосив так зване «різдвяне перемир’я», а 6−7 січня окупанти продовжили вбивати мирних мешканців та обстрілювати українські міста й села.
Відповідно до зведень від голів військових адміністрацій України, російські обстріли за минулу добу сталися у таких регіонах:
Херсонщина: росіяни 39 разів обстріляли область. По Херсону ударили дев’ять разів — влучили у приватні та багатоквартирні будинки та пожежно-рятувальну частину.
Загинув рятувальник, а семеро жителів регіону отримали поранення.
Миколаївщина: окупанти завдали артилерійських ударів по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає.
Дніпропетровщина: на Нікопольщині повітряна тривога тривала майже дев’ять годин. Проте минулося без ударів.
Харківщина: росіяни обстріляли Куп’янськ, Вовчанськ, Дворічну та інші селища регіону. Без постраждалих. Пошкоджені житлові будинки та господарчі споруди.
Донеччина: 6 січня окупанти вбили двох мирних жителів — у Бахмуті та Красній Горі. Семеро людей поранені.
Основні зусилля російська армія зосереджує на спробах повного захоплення Донецької області в межах адміністративного кордону, наступає на Бахмутському напрямку.
За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки російських окупантів у районах населених пунктів Стельмахівка, Макіївка, Діброва і Білогорівка Луганської області та Озарянівка, Соледар, Красна Гора, Підгородне, Бахмут, Кліщіївка, Сіль, Первомайське, Марʼїнка і Побєда на Донеччині.
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