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Владимир Зеленский, фото: Офис президента
Зеленский приостановил гражданство 13 священников УПЦ МП — СМИhttps://racurs.ua/n178606-zelenskiy-priostanovil-grajdanstvo-13-svyaschennikov-upc-mp-smi.htmlРакурс
Володимир Зеленський, президент України, указом № 898/2022 від 28 грудня 2022 року призупинив громадянство 13 священників УПЦ МП.
Про це повідомляє видання LB.ua з посилання на власні джерела.
Зазначається, що цей указ, як часто буває в таких випадках, не оприлюднюється офіційно, оскільки містить персональну інформацію.
За інформацією видання, йдеться, зокрема про таких осіб:
- митрополита Тульчинського і Брацлавського Іонафана, якому СБУ вручило підозру у держзраді. Зазначається, що, за наявною інформацією, він є власником російського паспорта;
- вікарія Тульчинської єпархії, єпископа Ладижинського Сергія, який є до Іонафана дуже близькою людиною.
Видання зазначає, що повідомлення про втрату громадянства зазначеними особами отримала також Державна міграційна служба — згідно з чинними правилами, надалі вони можуть бути депортовані.
Джерело: LB.ua
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