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Украинская станция столкнулась с нашествием пингвинов, скриншот видео
С нашествием пингвинов столкнулись украинские полярники в Антарктиде (ВИДЕО)https://racurs.ua/n178615-s-nashestviem-pingvinov-stolknulis-ukrainskie-polyarniki-v-antarktide-video.htmlРакурс
В Антарктиді в районі антарктичної стації «Академік Вернадський» спостерігається велика кількість пінгвінів.
Про це свідчить відео, опубліковане сьогодні, 7 січня, Національним антарктичним науковим центром.
В Антарктиді біля української станції «Академік Вернадський» кількість пінгвінів стала такою великою, що полярникам доводиться рити рови в снігу, щоб пінгвіни не могли оточити станцію, — жартує один з полярників, зазначаючи, що пінгвінів з кожним днем стає все більше.
Водночас в НАНЦ заспокоюють — в Антарктиді, найбільш мирному континенті на Землі, все спокійно, полярники не збираються оборонятися від навали. Призначення показаних на відео триметрових заглиблень у снігу наразі не розкривають.
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