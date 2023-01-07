Украинская станция столкнулась с нашествием пингвинов, скриншот видео

https://racurs.ua/n178615-s-nashestviem-pingvinov-stolknulis-ukrainskie-polyarniki-v-antarktide-video.html

Ракурс

В Антарктиді в районі антарктичної стації «Академік Вернадський» спостерігається велика кількість пінгвінів.

Про це свідчить відео, опубліковане сьогодні, 7 січня, Національним антарктичним науковим центром.

В Антарктиді біля української станції «Академік Вернадський» кількість пінгвінів стала такою великою, що полярникам доводиться рити рови в снігу, щоб пінгвіни не могли оточити станцію, — жартує один з полярників, зазначаючи, що пінгвінів з кожним днем стає все більше.

Водночас в НАНЦ заспокоюють — в Антарктиді, найбільш мирному континенті на Землі, все спокійно, полярники не збираються оборонятися від навали. Призначення показаних на відео триметрових заглиблень у снігу наразі не розкривають.