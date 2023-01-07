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Ракурс
Украинская станция столкнулась с нашествием пингвинов, скриншот видео

С нашествием пингвинов столкнулись украинские полярники в Антарктиде (ВИДЕО)

7 янв 2023, 20:59
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В Антарктиді в районі антарктичної стації «Академік Вернадський» спостерігається велика кількість пінгвінів.





Про це свідчить відео, опубліковане сьогодні, 7 січня, Національним антарктичним науковим центром.

В Антарктиді біля української станції «Академік Вернадський» кількість пінгвінів стала такою великою, що полярникам доводиться рити рови в снігу, щоб пінгвіни не могли оточити станцію, — жартує один з полярників, зазначаючи, що пінгвінів з кожним днем стає все більше.

Водночас в НАНЦ заспокоюють — в Антарктиді, найбільш мирному континенті на Землі, все спокійно, полярники не збираються оборонятися від навали. Призначення показаних на відео триметрових заглиблень у снігу наразі не розкривають.

Источник: Ракурс


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