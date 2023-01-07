Ракурсhttps://racurs.ua/
Українська станція зіткнулася з нашестям пінгвінів, скріншот відео
З нашестям пінгвінів зіткнулися українські полярники в Антарктиді (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n178615-z-nashestyam-pingviniv-zitknulysya-ukrayinski-polyarnyky-v-antarktydi-video.htmlРакурс
В Антарктиді в районі антарктичної стації «Академік Вернадський» спостерігається велика кількість пінгвінів.
Про це свідчить відео, опубліковане сьогодні, 7 січня, Національним антарктичним науковим центром.
В Антарктиді біля української станції «Академік Вернадський» кількість пінгвінів стала такою великою, що полярникам доводиться рити рови в снігу, щоб пінгвіни не могли оточити станцію, — жартує один з полярників, зазначаючи, що пінгвінів з кожним днем стає все більше.
Водночас в НАНЦ заспокоюють — в Антарктиді, найбільш мирному континенті на Землі, все спокійно, полярники не збираються оборонятися від навали. Призначення показаних на відео триметрових заглиблень у снігу наразі не розкривають.
Читайте також
.
Воєнний злочинець буде заарештований, щойно виїде за межі своєї країни, без строку давності — голова Касаційного кримінального суду
Як тобі служиться, з ким тобі дружиться, товаришу генерале Ліньков?
Росія має бути знищена в тому вигляді, в якому вона існує сьогодні
Київський фронт: полковник застрелив підполковника з нагородної зброї в офісі «Укргазнафти»
Загрузка...