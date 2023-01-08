Россия предлагает «корейский вариант» окончания войны - Данилов

https://racurs.ua/n178620-rossiya-predlagaet-koreyskiy-variant-okonchaniya-voyny-danilov.html

Ракурс

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов заявив, що росіяни збираються запропонувати Україні так званий «корейський варіант» врегулювання війни, що передбачає поділ країни.

Нам зараз пропонують корейський варіант. Так звана умовна «38 паралель» (за якою було розділено Північну та Південну Кореї — ред.). От тут такі українці, а тут не такі українці. Росіяни зараз будуть вигадувати все що завгодно. Точно знаю, що один з варіантів, які вони можуть нам пропонувати — це «38 паралель». Але, нещодавно спілкуючись з представниками Кореї, я звернув увагу… Вони вважають, що тоді була велика помилка, що пішли на поступки, погодилися з тим, що треба заради збереження… Сьогодні мають проблеми, — зазначив Данілов в інтерв’ю, показаному в ефірі телемарафону.

Секретар РНБО також повідомив, що заступник керівника Адміністрації президента росії дмитро козак «ходить на зустрічі з політиками минулих часів у Європі й через них передає меседжі, що росіяни готові на багато поступок, щоб зафіксувати статус-кво, як є з сьогодні на сьогодні і примусити нас, щоб ми вийшли в якесь перемир’я».

Данілов також не виключив можливе загострення бойових дій у лютому.