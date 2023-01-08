Удар HIMARS по Макеевке произошел, когда россиян собрали послушать речь путина

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Поранений військовослужбовець армії росії розповів, що мобілізованих солдатів рф зібрали на Новий рік у актовій залі ПТУ в Макіївці, де вони мали послухати промову воєнного злочинця, російського диктатора володимира путіна. У цей час по ПТУ Збройні сили України завдали точного удару з HIMARS.

У новорічну ніч нас зібрали, щоби послухати промову президента… Ми просили цього не робити. Нас зібрали… Усі командири тільки й думали, як звідси поїхати, а нас спеціально залишили там. Усіх зібрали в одному місці. Я дивом лишився живим, — розповідає мобілізований росіянин.

Нагадаємо, Управління стратегічних комунікацій Збройних сил України 1 січня повідомило про кілька сотень загиблих російських військових в Макіївці. Напередодні російських військових і мобілізованих завезли до будівлі Політехнічного училища № 19. Генштаб ЗСУ підтвердив ураження місць зосередження російських сил у кількох населених пунктах на окупованих територіях 31 грудня.