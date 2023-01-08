Россия использует религию как оружие – ISW

https://racurs.ua/n178625-rossiya-ispolzuet-religiu-kak-orujie-protiv-ukrainy-isw.html

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Росія й надалі використовує релігію як зброю, щоб продовжити та закріпити багаторічні антиукраїнські дезінформаційні операції та дискредитувати Україну.

Про це йдеться в «Інституту вивчення війни» (ISW).

Аналітики звертають увагу на реакцію росіян на відвідування українськими військовослужбовцями православного різдвяного богослужіння в Києво-Печерській лаврі 7 січня.

Російська реакція на рішення українського уряду передати контроль над Лаврою ПЦУ свідчить про те, що москва продовжує використовувати релігію як зброю, щоб представити Україну як зло та позиціювати росію захисником православних цінностей, — йдеться у повідомленні ISW.

Водночас аналітики вказали, що українська влада не перешкоджала всім вірянам святкувати православне Різдво й богослужіння відбулися по всій Україні, зокрема й у Києво-Печерській лаврі.

Російські військові блогери неправдиво представили законну передачу Києво-Печерської лаври від УПЦ МП, яка, на думку українського уряду, має зв’язки з кремлем і надає матеріальну та духовну підтримку російській війні проти Україні, як атаку ПЦУ на дотримання православної традиції святкувати Різдво, — йдеться у звіті ISW.

В «Інституті вивчення війни» нагадали про численні докази фактичної підтримки УПЦ МП політики російського диктатора, воєнного злочинця володимира путіна, який у своїй промові на Різдво подякував рпц за постійну підтримку російської армії.