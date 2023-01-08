РФ с помощью онлайн-игры пыталась выведать у детей данные о стратегических объектах

https://racurs.ua/n178636-rf-s-pomoschu-onlayn-igry-pytalas-vyvedat-u-detey-dannye-o-strategicheskih-obektah.html

Ракурс

Росія намагалася використати українських дітей через мобільну гру, в якій вони несвідомо надавали інформацію про розташування стратегічно важливих об'єктів на території України. Про це 8 січня повідомив міністр оборони України Олексій Резніков, який перелічив скоєні армією рф порушення правил та звичаїв ведення війни.

Вербування та використання дітей. Росія намагалася використати українських дітей, щоб за допомогою мобільної гри вони несвідомо надавали інформацію про розташування стратегічно важливих об'єктів. Це не просто брудний трюк, це воєнний злочин, — написав у Твіттер глава Міноборони України.

Нагадаємо, раніше Резніков повідомив, що щонайменше 453 дитини загинули та ще 877 дітей дістали поранення з початку широкомасштабного вторгнення рф в Україну. Загалом росія порушила всі шість видів серйозних порушень щодо дітей під час збройних конфліктів, наведених в Резолюції Ради Безпеки ООН 1261 (1999).