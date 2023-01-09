Штурмовые группы ведут бои на дистанции 20-30 м. - Бутусов о битве за Соледар

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Російські війська, починаючи з кінця грудня, щодня продовжують штурм Соледара.

Про ці атаки розповідає з Соледара український журналіст Юрій Бутусов.

Штрафбати путіна" з ПВК «Вагнера» і російські повітряно-десантні війська намагаються вибити з міста українську 46 аеромобільну бригаду, яка його захищає. Вони змогли зайти до міської забудови та намагаються просуватися вперед попри високі втрати в живій силі. Але українці продовжують тримати місто під вогневим контролем, пише у своїх соцмережах Бутусов.

Постійно чути чи розриви, чи стрілецьку зброю, розповідає журналіст. У розбитому місті штурмові групи ведуть бої на дистанції 20−30 м.

Журналіста вразили місцеві жителі, які вигулюють собак під обстрілами та намагаються жити так, ніби війна їх не торкнеться.

9 січня спікер Східного угруповання ЗСУ Сергій Черевий підтвердив в українському телеефірі, що у Соледарі тривають жорстокі бої. За його словами, за добу на цьому напрямі було 106 обстрілів та 22 бойові зіткнення.

Соледар — місто із довоєнним населенням 10,5 тис. осіб у Бахмутському районі Донецької області України. Тут ще залишаються жителі. Це невелике місто перетворилося на важливий стратегічний пункт, за контроль над яким ідуть найважчі на Донбасі бої.

5 січня представник Білого дому припустив, що одна з причин спроб будь-що взяти Соледар — бажання Євгена Пригожина отримати контроль над запасами солі та гіпсу в шахтах в районі Бахмута.

В умовах війни Бі-бі-сі не може оперативно перевірити та підтвердити повідомлення воюючих сторін.