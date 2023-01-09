Как предприниматели-ФЛП будут платить налоги в 2023 году

https://racurs.ua/n178668-kak-predprinimateli-flp-budut-platit-nalogi-v-2023-godu.html

Ракурс

В Україні зареєстровано майже 1,4 млн фізичних осіб підприємців.

Видання «Монополіст» зібрало актуальні ліміти доходу і ставки єдиного податку для фізичних осіб підприємців у 2023 році — у яких випадках і кому можна не платити єдиний податок з ЄСВ.

Ліміти доходу

Граничний обсяг доходу для платників єдиного податку першої — третьої груп розраховується з мінімальної заробітної плати, яку встановлено на 1 січня звітного (податкового) року.

Відповідно до закону про державний бюджет на 2023 рік, з січня розмір мінімальної заробітної плати становить 6,7 тис. грн.

Таким чином, розмір річного доходу для ФОП не повинен перевищувати для: першої групи — 1 118 900 грн (167 мінімальних зарплат); другої групи — 5 587 800 грн (834 м. зп.); третьої групи — 7 818 900 гривень (1167 м. зп.).

Ставки єдиного податку

Для платників єдиного податку першої групи ставки встановлюються у відсотках до прожиткового мінімуму для працездатних осіб на 1 січня звітного року — 2684 грн з січня 2023 року.

Для другої групи ставки єдиного податку встановлюються у відсотках до розміру мінімальної зарплати на 1 січня звітного року (6700 грн).

Фіксовані ставки єдиного податку встановлюються сільськими, селищними, міськими радами або радами об'єднаних територіальних громад для фізичних осіб — підприємців.

Однак вони не можуть бути більшими 10% прожиткового мінімуму для першої групи ФОП та 20% мінімальної заробітної плати для другої групи ФОП.

Таким чином, максимальний місячний розмір єдиного податку для ФОП першої групи становить 268,4 грн, а для ФОП другої групи — 1340 грн.

Ставки єдиного податку для найпоширенішої третьої групи ФОП. Платники єдиного податку третьої групи можуть обирати між двома ставками: 3% доходу у разі сплати ПДВ; 5% доходу.

Окрім того вони можуть скористатися правом сплачувати 2% від загального доходу без обмеженням доходу. Пільгова ставка встановлена на час воєнного стану, але буде скасована до липня 2023 року (це одне із зобов’язань уряду перед МВФ).

ЄСВ

Розмір єдиного соціального внеску для ФОП залежить від мінімальної зарплати (6700 грн з січня 2023).

Мінімальний розмір ЄСВ на місяць становить 1474 грн — 22% від мінімальної заплати. Максимальний розмір ЄСВ — 22 110 грн на місяць, або 22% від 15 розмірів мінімальних зарплат.

Хто може не сплачувати ЄСВ?

ЄСВ за себе можуть не сплачувати ФОП-пенсіонери та особи з інвалідністю, які отримують виплати; самозайняті ФОП (нотаріус, адвокат) без доходу; усі ФОП та самозайняті (адвокати), які працюють в штаті та ЄСВ сплачує за них роботодавець.

На час дії воєнного стану діє добровільна сплата ЄСВ. Для платників єдиного податку 1 та 2 групи до кінця воєнного стану; також ФОП можуть не сплачувати ЄСВ за себе до кінця воєнного стану плюс 12 місяців після його закінчення.

Як мобілізованому ФОП платити податки?

На весь період служби мобілізовані ФОПи звільняються від сплати податків, зокрема: єдиного податку та ЄСВ. Крім цього, вони звільняються від подачі звітності за цей період.

Але для звільнення від сплати податків та подачі звітності потрібно подати заяву в податкову, копію військового квитка, або копію іншого документа від військкомату із вказанням даних про призов по мобілізації.

Заява та копії документів подаються за місцем реєстрації ФОП протягом 10 днів після демобілізації. Якщо ФОП на лікуванні/реабілітації, то документи подаються протягом 10 днів після його закінчення. Проте не забороняється подача заяви і відразу після мобілізації.