Срок действия военного сбора в Украине могут продлить, фото: Государственная налоговая служба

Комитет Рады поддержал законопроект о продлении действия военного сбора на три года после войны

6 апр 2026, 12:53
Комітет Верховної Ради з питань податків підтримав законопроект № 15110, який передбачає внесення змін до Податкового кодексу щодо продовження дії військового збору на три роки після завершення війни.

16 членів комітету проголосували «за», ще троє утрималися. Про це сьогодні, 6 квітня, у своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Також буде в Бюджетному кодексі зроблений окремий спецфонд, куди цей збір буде йти і цільове його використання на армію (як на мене, це абсолютно нічого не змінює - чисто політична історія і перекладання грошей у одній кишені), — зазначив він.

Комітет рекомендував ухвалити законопроект за основу та в цілому.

Завтра законопроект піде в зал, — додав Железняк.

Источник: Ракурс


