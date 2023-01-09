Великобритания рассматривает возможность поставки Украине танков Challenger 2 - Sky

https://racurs.ua/n178674-velikobritaniya-rassmatrivaet-vozmojnost-postavki-ukraine-tankov-challenger-2-sky.html

Ракурс

Велика Британія розглядає можливість постачання Україні танків Challenger 2.

Джерело телекомпанії Sky, знайоме з розмовами, повідомило, що «протягом кількох тижнів» точаться дискусії про постачання Збройним силам України певної кількості основного бойового танка британської армії Challenger 2.

Це спонукало б інших давати танки, — сказало джерело.

Уряд Ріші Сунака ще не прийняв остаточного рішення, але якщо Велика Британія ухвалить таке рішення, вона стане першою країною, яка передасть ЗСУ повноцінні західні танки.

Це може стати прецедентом для інших країн, сказало виданню українське джерело. Досі партнери України побоювалися передавати важкі танки західного виробництва — мовляв, росія може це сприйняти як ескалацію.

Раніше Франція підтвердила намір передати ЗСУ AMX-10 RC, які було прийнято на озброєння у 1981 році. Тут встановлено 105-мм гармату, через що цю машину іноді називають колісним, або ж легким танком. У березні 2022 року партія таких танків була перекинута до Румунії, задля посилення безпеки альянсу.