Спутниковые снимки российской авиабазы в Энгельсе подтвердили уменьшение числа самолетов после удара

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Ракурс

На російському аеродромі «Енгельс-2» з’явились захисні бар'єри та зменшилась кількість боєздатних літаків.

Супутникові знімки Planet Labs за 7 січня, які опублікували «Схеми», свідчать про зменшення кількості боєздатних бомбардувальників на аеродромі стратегічної авіації рф «Енгельс-2» у Саратовській області. Усього їх залишилось шість: чотири Ту-95 та два Ту-160. У порівнянні зі знімками за 6 грудня 2022-го, таких бортів було близько двох десятків.

Зокрема, стратегічні бомбардувальники Ту-95 та Ту-160 росія активно залучає для запусків ракет по Україні в повномасштабній війні.

Станом на 7 січня на аеродромі також стоїть напіврозібраний Ту-95, транспортний літак моделі ІЛ-76 або ІЛ-78 та пасажирський літак Ту-154.

Крім того, супутник Planet Labs 7 січня зафіксував, що поряд зі злітною смугою у східній частині аеродрому з’явились захисні бар'єри. За словами військових експертів, вони можуть слугувати захистом від уламків від ймовірних вибухових пристроїв.

Нагадаємо, у грудні 2022 року на «Енгельс-2» сталися два вибухи. Перший — 5 грудня. Тоді був пошкоджений щонайменше один бомбардувальник Ту-95.

Другий вибух стався у ніч на 26 грудня. Росіяни сказали тоді, що загинуло троє їхніх військовослужбовців. У відомстві звинувачують у причетності до вибухів українську владу. Україна офіційно цього не визнавала.

Раніше «Ракурс» повідомляв, що росіяни перекинули значну кількість бомбардувальників з розташованої в глибині країни авіабази «Енгельс» після неодноразових українських ударів по ній.