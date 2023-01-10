Минюст рассказал, как украинцы называли детей в 2022 году

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Хоча в Україні немає жодних обмежень у виборі імені для новонародженого малюка, більшість батьків надають перевагу традиційності у цьому питанні.

Про це повідомляє прес-служба Мін’юсту, яка опублікувала традиційний звіт щодо найпопулярніших та рідковживаних імен новонароджених.

Зазначається, що за ІІ півріччя 2022 року найпопулярнішими іменами, якими називали дітей, стали:

жіночими — Анна, Анастасія, Вероніка, Софія, Олександра, Марія, Вікторія, Мілана, Соломія, Варвара, Єва;

чоловічими — Артем, Дмитро, Іван, Максим, Михайло, Данило, Владислав, Олександр, Андрій.

Серед рідковживаних імен траплялися такі: