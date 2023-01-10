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Минюст рассказал, как украинцы называли детей в 2022 году
Джавелина, Искандер и Мантикора — как украинцы называли детей в 2022 годуhttps://racurs.ua/n178701-djavelina-iskander-i-mantikora-kak-ukraincy-nazyvali-detey-v-2022-godu.htmlРакурс
Хоча в Україні немає жодних обмежень у виборі імені для новонародженого малюка, більшість батьків надають перевагу традиційності у цьому питанні.
Про це повідомляє прес-служба Мін’юсту, яка опублікувала традиційний звіт щодо найпопулярніших та рідковживаних імен новонароджених.
Зазначається, що за ІІ півріччя 2022 року найпопулярнішими іменами, якими називали дітей, стали:
- жіночими — Анна, Анастасія, Вероніка, Софія, Олександра, Марія, Вікторія, Мілана, Соломія, Варвара, Єва;
- чоловічими — Артем, Дмитро, Іван, Максим, Михайло, Данило, Владислав, Олександр, Андрій.
Серед рідковживаних імен траплялися такі:
- жіночі — Мрія, Луна, Авіталь-Азаліна, Мєр'єла, Сладіслава, Квіта, Ульпана, Мантикора, Ніколоз, Русаліна, Юнія, Джавеліна;
- чоловічі — Іскандер, Воліслав, Марс, Велеслав, Ахіллес, Сармат, Світозар, Нимрод, Калеп, Ларс, Саркіс, Стиліан, Х’юго, Нікодим, Нектарій.
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