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Мін’юст розповів, як українці називали дітей у 2022 році
Джавеліна, Іскандер та Мантикора — як українці називали дітей у 2022 роціhttps://racurs.ua/ua/n178701-djavelina-iskander-ta-mantykora-yak-ukrayinci-nazyvaly-ditey-u-2022-roci.htmlРакурс
Хоча в Україні немає жодних обмежень у виборі імені для новонародженого малюка, більшість батьків надають перевагу традиційності у цьому питанні.
Про це повідомляє прес-служба Мін’юсту, яка опублікувала традиційний звіт щодо найпопулярніших та рідковживаних імен новонароджених.
Зазначається, що за ІІ півріччя 2022 року найпопулярнішими іменами, якими називали дітей, стали:
- жіночими — Анна, Анастасія, Вероніка, Софія, Олександра, Марія, Вікторія, Мілана, Соломія, Варвара, Єва;
- чоловічими — Артем, Дмитро, Іван, Максим, Михайло, Данило, Владислав, Олександр, Андрій.
Серед рідковживаних імен траплялися такі:
- жіночі — Мрія, Луна, Авіталь-Азаліна, Мєр'єла, Сладіслава, Квіта, Ульпана, Мантикора, Ніколоз, Русаліна, Юнія, Джавеліна;
- чоловічі — Іскандер, Воліслав, Марс, Велеслав, Ахіллес, Сармат, Світозар, Нимрод, Калеп, Ларс, Саркіс, Стиліан, Х’юго, Нікодим, Нектарій.
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