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Ракурс
Мін’юст розповів, як українці називали дітей у 2022 році

Джавеліна, Іскандер та Мантикора — як українці називали дітей у 2022 році

10 січ 2023, 14:01
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Хоча в Україні немає жодних обмежень у виборі імені для новонародженого малюка, більшість батьків надають перевагу традиційності у цьому питанні.





Про це повідомляє прес-служба Мін’юсту, яка опублікувала традиційний звіт щодо найпопулярніших та рідковживаних імен новонароджених.

Зазначається, що за ІІ півріччя 2022 року найпопулярнішими іменами, якими називали дітей, стали:

  • жіночими — Анна, Анастасія, Вероніка, Софія, Олександра, Марія, Вікторія, Мілана, Соломія, Варвара, Єва;
  • чоловічими — Артем, Дмитро, Іван, Максим, Михайло, Данило, Владислав, Олександр, Андрій.

Серед рідковживаних імен траплялися такі:

  • жіночі — Мрія, Луна, Авіталь-Азаліна, Мєр'єла, Сладіслава, Квіта, Ульпана, Мантикора, Ніколоз, Русаліна, Юнія, Джавеліна;
  • чоловічі — Іскандер, Воліслав, Марс, Велеслав, Ахіллес, Сармат, Світозар, Нимрод, Калеп, Ларс, Саркіс, Стиліан, Х’юго, Нікодим, Нектарій.

Джерело: Ракурс


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