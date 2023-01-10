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Польские полицейские передали украинским пограничникам генераторы, фото: ГПСУ

10 генераторов передали украинским пограничникам польские полицейские (ФОТО)

10 янв 2023, 15:27
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Українські прикордонники отримали з Польщі чергову партію гуманітарної допомоги, яку доставлять на схід країни, де точаться запеклі бої з окупантами.





Про це сьогодні, 10 січня, повідомляється на сайті ДПСУ.

Зазначається, що цього разу допомогу зібрали та передали прикордонникам представники польського осередку Міжнародної поліцейської асоціації з міста Новий Тарг.

Брати-поляки передали українським охоронцям кордону 10 генераторів потужністю по 3300 Ват. Організував збір допомоги та особисто доправив її до України голова поліцейського осередку Войцех Франчак, — вказано в повідомленні. — Безмежно вдячні польським друзям та усьому цивілізованому світу, які підтримують українців у боротьбі за Свободу і Незалежність.

Польські поліцейські передали українським прикордонникам генератори, фото: ДПСУ

Нагадаємо, наприкінці грудня президент України Володимир Зеленський підписав закони, які скасовують мита та ПДВ за ввезення генераторів і Starlink.

Источник: Ракурс


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