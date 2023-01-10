10 генераторов передали украинским пограничникам польские полицейские (ФОТО)https://racurs.ua/n178704-10-generatorov-peredali-ukrainskim-pogranichnikam-polskie-policeyskie-foto.htmlРакурс
Українські прикордонники отримали з Польщі чергову партію гуманітарної допомоги, яку доставлять на схід країни, де точаться запеклі бої з окупантами.
Про це сьогодні, 10 січня, повідомляється на сайті ДПСУ.
Зазначається, що цього разу допомогу зібрали та передали прикордонникам представники польського осередку Міжнародної поліцейської асоціації з міста Новий Тарг.
Брати-поляки передали українським охоронцям кордону 10 генераторів потужністю по 3300 Ват. Організував збір допомоги та особисто доправив її до України голова поліцейського осередку Войцех Франчак, — вказано в повідомленні. — Безмежно вдячні польським друзям та усьому цивілізованому світу, які підтримують українців у боротьбі за Свободу і Незалежність.
Нагадаємо, наприкінці грудня президент України Володимир Зеленський підписав закони, які скасовують мита та ПДВ за ввезення генераторів і Starlink.