Британия предоставила Украине новую партию помощи, фото: Генштаб ВСУ

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Велика Британія передала Україні понад 900 генераторів і відправила ЗСУ приблизно 15 тис. наборів комплектів для екстремальних холодів, включаючи одяг для холодної погоди, важкі спальні мішки та утеплені намети.

Про це йдеться в повідомленні, опублікованому на Фейсбук-сторінці Генштабу ЗСУ.

Зазначається, що міністр оборони Сполученого Королівства Бен Воллес у заяві парламенту Великої Британії щодо перебігу 300 днів широкомасштабного вторгнення росії в Україну заявив, що очікується доставка ще 10 тис. комплектів для холодної погоди.

Також Воллес запевнив, що допомога Великої Британії Україні залишатиметься непохитною. Він зазначив, що Британія вже взяла зобов’язання надати військової допомоги на суму, яка дорівнює або перевищує 2,3 млрд фунтів стерлінгів.