Колоссальные потери рф в Макеевке. Фото:

https://racurs.ua/n178716-okkupanty-vyvezli-12-kamazov-trupov-iz-makeevki-perehvat-gur.html

Ракурс

Справжні втрати армії росії внаслідок удару «Хаймерсів» по ПТУ в Макіївці обговорюють російські військові.

Командування збройних сил країни-агресора приховує реальні цифри ліквідованих загарбників. У москві бояться, що можуть виникнути бунти. У будівлі макіївського ПТУ загинули 610 окупантів, вивезли аж 12 вантажівок «Камаз» з трупами. Про це йдеться у розмові окупанта з дружиною, яку перехопило Головне управління розвідки Міноборони й опублікувало в Facebook.

Він особисто перевозив тіла з Макіївки, говорить, 610 в Макіївці загиблих! 12 камазів, говорить, вивіз, — повідомляє дружина окупанту інформацію, яку дізналась від іншого військового.

Чоловік на це підтвердив інформацію про велику кількість загиблих. Зазначає, що вигадані 63 загиблих були створені для того, щоб самі ж росіяни бунт не підняли.

Нагадаємо, ЗСУ в ніч на 1 січня 2023 року завдали удару по будівлі ПТУ № 19 у тимчасово окупованій Макіївці Донецької області. ЗМІ та Управління стратегічних комунікацій ЗСУ повідомляли про загибель сотень окупантів.

Водночас влада рф визнала лише 89 загиблих, більшість з яких — мобілізовані з Самарської області. Крім того, у росії відмовилися публікувати список ліквідованих окупантів.