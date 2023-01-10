Знищена в новорічну ніч будівля з рашистами, фото: «Слово і Діло»

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У росії військовий комісар Самарської області Олексій Вдовін заявив, що списки окупантів, котрі загинули в Макіївці внаслідок удару HIMARS у новорічну ніч, публікуватися не будуть.

Такі рішення Вдовін пояснює тим, що переліком імен загиблих «можуть скористатися іноземні розвідки», повідомляє видання Insider.

Списки не можна публікувати. По-перше, це персональні дані, по-друге, це, звичайно, робота для іноземних розвідок, виявлення та проведення провокаційних заходів родичів військовослужбовців. Категорично заборонено, — заявив він.

Водночас він запевнив, що члени сімей загиблих отримають відповідну інформацію в ході звернення до військкоматів або шляхом персонального оповіщення.

Нагадаємо, українські військові в ніч на 1 січня 2023 року завдали удару по будівлі ПТУ № 19 у тимчасово окупованій Макіївці Донецької області. В результаті, за даними ЗМІ та Управління стратегічних комунікацій ЗСУ, загинули сотні окупантів. Водночас влада рф визнала лише 89 загиблих, більшість з яких — мобілізовані з Самарської області.

Російська громадськість вважає, що влада намагається занизити кількість загиблих. Петиція з вимогою оприлюднити поіменний список загиблих мобілізованих, опублікована на сайті Change.org, зібрала вже майже 50 тис. голосів.

Джерело: Insider