Притула заявил о покупке дронов RAM II. Фото: ТСН

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Ракурс

Збройні сили України незабаром отримають далекобійні дрони.

На ці безпілотники збирали усією країною. За донати українців «на помсту» для армії придбали дрони, які летітимуть на 30, 200 та 800 км. Про це 10 січня заявили волонтер Сергій Притула та громадський активіст Сергій Стерненко, відео з’явилося на сторінці ведучого в Facebook.

10 жовтня 2022 року росіяни здійснили масований ракетний обстріл України тоді ми оголосили збір на помсту. Ми зібрали тоді 352 млн грн, — зазначив Притула.

Повідомляється, що за зібрані кошти придбали дрони-камікадзе RAM II з наземними станціями. Ці дрони здатні літати на відстань до 30 км. Також купили безпілотники, які летітимуть на 200 та 800 км.

Нагадаємо, влітку 2022 року українці зібрали 600 млн грн на три ударні турецькі БПЛА «Байрактар» за три дні, але компанія-виробник Baykar надала їх безплатно.

На початку листопада минулого року українці зібрали гроші на закупівлю британських броньованих бронетранспортерів Spartan для потреб ЗСУ.