Канада купит систему ПВО NASAMS для ВСУ, а Германия оплатит работу Starlink

https://racurs.ua/n178725-kanada-kupit-sistemu-pvo-nasams-dlya-vsu-a-germaniya-oplatit-rabotu-starlink.html

Ракурс

Канада придбає комплекс протиповітряної оборони NASAMS у Сполучених Штатів Америки та передасть його на потреби України. Про це оголосила міністр оборони Канади Аніта Ананд у вівторок за підсумками телефонної розмови з главою Міноборони України Олексієм Резніковим.

Це перше безоплатне надання Канадою системи протиповітряної оборони Україні. В умовах жорстоких повітряних ударів рф по Україні ця система протиповітряної оборони допоможе захистити українські населені пункти та об'єкти критичної інфраструктури від атак безпілотників, ракет та літаків, — наголосила Ананд.

З її слів, системи ППО NASAMS мають дуже високий показник ефективності, що зробить допомогу Оттави дуже цінним внеском в обороноздатність України.

ЗСУ отримали перші дві системи протиповітряної оборони NASAMS від Сполучених Штатів торік у листопаді. Усього США планують передати вісім таких систем.

Водночас міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок під час візиту до Харкова анонсувала 20 млн євро допомоги Україні, які підуть на фінансування послуг супутникового зв’язку Starlink. Кошти спрямують на фінансування роботи 10 тис. терміналів Starlink, третина з яких буде передана на потреби ЗСУ.