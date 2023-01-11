Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Что происходит в Соледаре, показали бойцы ВСУ

Что происходит в Соледаре, показали бойцы ВСУ (ВИДЕО)

11 янв 2023, 12:46
999

Що відбувається у Соледарі, показали бійці Збройних сил України. Відеозапис з Соледару 11 січня оприлюднило Управління стратегічних комунікацій апарату головнокомандувача ЗСУ.





Соледар 11.01.2023. Не сказати, що ситуація проста, але контрольована. Вірте в ЗСУ! — пише Стратком.

Раніше аналітики американського «Інституту вивчення війни» наголосили, що війська рф не захопили весь Соледар, незважаючи на неправдиві заяви представників пропаганди країни-агресора про те, що місто впало й тепер Бахмут опиниться під загрозою неминучого оточення.

Нагадаємо, у Соледарі точаться важкі бої. Захисники України до останнього боронять місто. Як повідомляє фронтовий журналіст Юрій Бутусов, кілька десантників 46-ї окремої аеромобільної бригади, яка входить до складу Десантно-штурмових військ Збройних сил України, отримали обмороження кінцівок. Одному з бійців, який залишався на позиціях в мороз, завтра ампутують десять пальців на ногах. Артилерія на 105 мм гарматах працює дуже точно.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



.



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров