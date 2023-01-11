"Укроборонпром" наладил за границей производство 82-мм улучшенных минометных выстрелов

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«Укроборонпром» налагодив серійне виробництво мінометних мін за кордоном, на потужностях однієї з країн-членів НАТО.

Йдеться про виробництво покращеної 82-мм міни, яка дає у 2,5 раза більшу за стандарт кількість осколків. Про цю особливість в концерні заявили після випробувань. Розміри та форма осколків також покращені.

Так, згідно зі стандартом, під час розриву штатної міни кількість осколків, які мають уразити ціль на відстані 5 м, повинна сягати 198 одиниць, на відстані 10 м — 70, а на відстані 15 м — 41.

У боєприпасі, вдосконаленого фахівцями підприємств «Укроборонпрому», це 460, 140 та 69 осколків відповідно.





Артилерійська осколкова міна 82-мм призначена для ураження живої сили ворога з міномета на відстані до 4,5 тис. м.