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Битва за Бахмут – в Офисе президента и WSJ рассказали о потерях сторон
Битва за Бахмут — в Офисе президента и WSJ рассказали о потерях сторонhttps://racurs.ua/n178750-bitva-za-bahmut-v-ofise-prezidenta-i-wsj-rasskazali-o-poteryah-storon.htmlРакурс
Від літа армія росії втратила від 10 до 15 тис. солдатів під Бахмутом.
Про це стверджує радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк. Українські втрати він не озвучив, зазначивши, що вони «значні».
Бойові дії в Соледарі та Бахмуті на сході України є найкривавішими за час війни, — сказав Подоляк в коментарі агенції AFP, оприлюдненому у середу, 11 січня.
Ми бачимо абсолютно безвідповідальне, м’яко кажучи, ставлення російської еліти до власних військовослужбовців, які гинуть тисячами", — сказав він.
Подоляк не назвав кількість втрат України, а лише сказав, що вони значні. Втім, за його словами, вони менші ніж у рф. Також Росія зазнає «величезних втрат у битві за місто Соледар», яке зараз є «найгарячішою точкою війни», зауважив радник керівника ОП.
Українська армія теж втрачає людей в боях за Соледар — «Ракурс»). Однозначно більше, ніж будь-де раніше, — сказав він.
При цьому, зауважив Подоляк, у Соледарі та Бахмуті залишилося небагато мирних жителів, тому там жертв серед мирного населення значно менше, ніж під час попередніх міських боїв.
Якщо в Маріуполі 90% загиблих були мирними жителями, то в Соледарі та Бахмуті — це військові, — сказав він.
Тим часом американська газета The Wall Street Journal з посиланням на одного з українських командирів, який бере участь у боях за місто, пише про втрати ЗСУ.
Наразі «обмінний курс» наших життів щодо їхніх на користь росіян. Якщо так триватиме й далі, ми можемо закінчитися, — сказав він.
Як зазначає видання, на Заході дедалі більше стурбовані тим, що Україна дозволила втягнути себе в бій за Бахмут на умовах вигідних для росії і втрачає там сили, необхідні для запланованого на весну наступу. Деякі аналітики вважають, що українцям є сенс відступати на захід від міста, поки підрозділи ще зберігають боєздатність.
Україна зазнає великих втрат на фронті Бахмут-Соледар, швидко виснажуючи сили кількох бригад, відправлених туди як підкріплення.
Деякі з військових кажуть, що має сенс відступити на новий оборонний рубіж на висотах на захід від Бахмута, поки такий відхід ще можна організувати скоординовано, зберігши боєздатність українських підрозділів, — йдеться у статті.
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