Під Бахмутом Україна втрачає більше військових, ніж рф - WSJ

https://racurs.ua/ua/n178750-pid-bahmutom-ukrayina-vtrachaie-bilshe-viyskovyh-nij-rf-wsj.html

Ракурс

Від літа армія росії втратила від 10 до 15 тис. солдатів під Бахмутом.

Про це стверджує радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк. Українські втрати він не озвучив, зазначивши, що вони «значні».

Бойові дії в Соледарі та Бахмуті на сході України є найкривавішими за час війни, — сказав Подоляк в коментарі агенції AFP, оприлюдненому у середу, 11 січня.

Ми бачимо абсолютно безвідповідальне, м’яко кажучи, ставлення російської еліти до власних військовослужбовців, які гинуть тисячами", — сказав він. Подоляк не назвав кількість втрат України, а лише сказав, що вони значні. Втім, за його словами, вони менші ніж у рф. Також Росія зазнає «величезних втрат у битві за місто Соледар», яке зараз є «найгарячішою точкою війни», зауважив радник керівника ОП. Українська армія теж втрачає людей в боях за Соледар — «Ракурс»). Однозначно більше, ніж будь-де раніше, — сказав він. При цьому, зауважив Подоляк, у Соледарі та Бахмуті залишилося небагато мирних жителів, тому там жертв серед мирного населення значно менше, ніж під час попередніх міських боїв. Якщо в Маріуполі 90% загиблих були мирними жителями, то в Соледарі та Бахмуті — це військові, — сказав він.