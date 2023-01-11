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Ракурс
В Одессе обнаружили угнанное в прошлом году в Мексике авто

В Одессе обнаружили угнанное в прошлом году в Мексике авто

11 янв 2023, 18:29
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У сервісному центрі МВС виявлено авто, вкрадене торік у Мексиці.





В Одесі до місцевого сервісного центру Міністерства внутрішніх справ України звернувся відвідувач аби вперше зареєструвати придбаний з-за кордону автомобіль марки Mazda CX-5.

У прес-службі МВС розповіли, що після належної перевірки співробітники установи виявили, що згадана машина, що приїхала з далекої Латинської Америки, перебуває у міжнародній базі викрадених транспортних засобів Інтерполу.

Незабаром стало відомо, що цей легковик злочинці викрали минулого року у мексиканській столиці — місті Мехіко.

Источник: Ракурс


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