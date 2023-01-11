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В Одессе обнаружили угнанное в прошлом году в Мексике авто
В Одессе обнаружили угнанное в прошлом году в Мексике автоhttps://racurs.ua/n178751-v-odesse-obnarujili-ugnannoe-v-proshlom-godu-v-meksike-avto.htmlРакурс
У сервісному центрі МВС виявлено авто, вкрадене торік у Мексиці.
В Одесі до місцевого сервісного центру Міністерства внутрішніх справ України звернувся відвідувач аби вперше зареєструвати придбаний з-за кордону автомобіль марки Mazda CX-5.
У прес-службі МВС розповіли, що після належної перевірки співробітники установи виявили, що згадана машина, що приїхала з далекої Латинської Америки, перебуває у міжнародній базі викрадених транспортних засобів Інтерполу.
Незабаром стало відомо, що цей легковик злочинці викрали минулого року у мексиканській столиці — місті Мехіко.
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