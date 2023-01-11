Власти рф прикрывают рты родственникам ликвидированных в Макеевке российских мобиков

https://racurs.ua/n178752-vlasti-rf-prikryvaut-rty-rodstvennikam-likvidirovannyh-v-makeevke-rossiyskih-mobikov.html

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У Самарській області продовжують ховати мобілізованих, які загинули під час обстрілу ПТУ в Макіївці в ніч проти 1 січня. Затримка пов’язана з тим, що не всіх загиблих змогли поки що впізнати. Російське міноборони наполягає, що загиблі самі винні у тому, що їх обстріляли. Але родичі загиблих не вірять у це.

Від Артема Апанасова, який вижив під час обстрілу гуртожитку мобілізованого, жителі Кошкинського району ближче до вечора 1 січня дізналися, що більшість мобілізованих з їхнього району (а це близько 25 осіб) загинули. Про обставини порятунку Апанасова родичі загиблих говорять так:

Він поки що сам не розуміє, згадати не може (як вижив). Два варіанти: або встиг із 3 поверху зістрибнути, або вибуховою хвилею викинуло з будівлі.

Деякі родичі загиблих, поспілкувавшись із представниками влади, бояться спілкуватися із журналістами. Син одного із загиблих у Макіївці мобілізованих пояснив це тим, що «нерідкі випадки шантажу сімей з боку України».

Сестра одного з військовослужбовців, що вижили, пояснює мовчання багатьох очевидців інакше:

Ніхто нічого не розповість. Усім закривають роти. Усі хлопці в один голос говорять матерям, щоби не вірили тому, що говорять по ТБ.

Родич одного із загиблих сказав Російській службі Бі-бі-сі, що не згоден з оцінкою російського міноборони (у відомстві заявляли, що загинуло 89 осіб):

Якщо посудити логічно, то їх там було 500−600 осіб, чотири ракети туди влучило, будівлю знесло під фундамент, явно що не 89 людей загинуло, а від 200.

Цей же родич здивований заявою міноборони про те, що мобілізовані самі винні в тому, що їх обстріляли, оскільки часто користувалися мобільними телефонами:

Щоправда, всі російські сімки викинули ще в Ростові, поки їх везли до Макіївки, а потім їх командир водив у спеціальне місце, де вони купували українські сімки. Зв’язувався він із нами по Телеграм.

Наразі силовики, зважаючи на все, активно працюють із телефонами загиблих військовослужбовців, щоб довести запропоновану міністерством оборони версію:

Ви не знаєте, акаунти соціальних мереж «ВКонтакте» ФСБ переглядають? А то в мене батько в онлайні 4 січня був, — запитав кореспондента Російської служби Бі-бі-сі син одного з загиблих. — Вони навіть туди лізуть.

Раніше поранений військовослужбовець армії рф розповів, що мобілізованих солдатів зібрали на Новий рік в актовій залі Політехнічного училища № 19 в Макіївці, де вони мали слухати промову воєнного злочинця, російського диктатора володимира путіна. У цей час ЗСУ вдарили по будівлі з системи HIMARS.

За попередніми даними, втрати особового складу ворога склали до 400 окупантів. В росії визнали загибель лише 89 військовослужбовців.